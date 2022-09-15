Дворы большого города

В краевой столице сотрудничают с двумя производителями: питерской фирмой «КСИЛ» и ROMANA из Чебоксар. На всё оборудование есть сертификаты безопасности и испытаний.



Из 65 дворовых территорий в этом году на 52 установлены детские и спортивные площадки, на остальных есть либо парковки, либо что-то другое, но также требующее софинансирования горожан. Каждый год жители краевой столицы всё больше готовы выделять собственные деньги на комфортные детские аттракционы, спортивные площадки или лавочки. Цены на оборудование для ремонта заметно выросли в 2021 году. Если раньше ремонт одного двора обходился в районе двух миллионов рублей, то в этом — около трёх миллионов. Однако ежегодно городские и федеральные власти всё больше выделяют средств на реализацию нацпроекта. Из-за пересчёта сметы объём финансирования ремонта дворов в 2021 году вырос с 150 до 240 миллионов рублей. Несмотря на скачок цен на оборудование, барнаульцы продолжают увеличивать долю софинансирования работ.



