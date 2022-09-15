Дворы большого города

В Индустриальном районе Барнаула преобразовали 24 двора: ул. Георгиева, 11а, 33, 51, 57; ул. Сиреневая, 3; Павловский тракт, 86, 124, 237, 263; ул. Шумакова, 30, 60, 68; ул. Балтийская, 61, 63, 69, 71; ул. Малахова, 122, 128; ул. 50 лет СССР, 13, 35, 33; ул. Сухэ-Батора, 11; ул. Попова, 79; ул. Лазурная, 22.
В Ленинском районе благоустроили 18 дворов: ул. Георгия Исакова, 168, 181, 216, 218, 270; ул. Попова, 38, 88; ул. Шукшина, 2, 8, 24, 34; ул. Антона Петрова, 190, 198, 200; ул. Советской Армии, 148; ул. Георгия Исакова, 170; ул. Веры Кащеевой, 16; ул. Гущина, 185.
В Октябрьском районе в 2022 году по нацпроекту отремонтировали 13 дворов: ул. Цеховая, 62, 60; ул. Воровского, 113; ул. Северо-Западная, 48; б. 9 Января, 90; ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 24; ул. Горно-Алтайская, 16; ул. Малахова, 29; ул. Глушкова, 34; ул. Северо-Западная, 60; ул. Малахова, 27; ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 20; ул. Глушкова, 54.
В Железнодорожном и Центральном районах также привели в порядок по 5 дворовых территорий: пр. Красноармейский, 104; ул. Молодёжная, 68; ул. Юрина, 114 и 118; ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 12; пр. Красноармейский, 61, 64, 67, 69; ул. Мусоргского, 11.