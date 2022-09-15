Дворы большого города
Как нацпроект «Жильё и городская среда» изменил облик Барнаула
В Барнауле с 2017 года реализуют национальный проект «Жильё и городская среда». Благодаря этому в краевой столице удалось отремонтировать сотни дворов. Теперь в них с удовольствием проводят время не только пенсионеры, но и молодёжь. Как и в советские годы, обновлённые дворы становятся местом притяжения: люди отдыхают на комфортных лавочках, играют на современных детских площадках и занимаются спортом на уличных тренажёрах.
О том, как в краевой столице реализовывают нацпроект «Жильё и городская среда» и почему он изменил облик Барнаула, в специальном проекте amic.ru.
Что такое проект «Жильё и городская среда»?
Барнаул участвует в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. В 2019-м он вошёл в состав национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря ему регионы страны создают каждый год собственные программы благоустройства дворов, а также общественных территорий: парков, скверов, пешеходных улиц, набережных.
Десятилетиями дворовые территории в Барнауле практически не менялись с момента сдачи домов в эксплуатацию. Проект даёт возможность сделать дворы в «старых» домах не хуже, чем в современных жилых комплексах. Важное условие, что жители города сами решают, что хотят видеть за окном своей квартиры: детскую или игровую площадку или вместительную парковку. Реализуют проект на условиях софинансирования: федерального, краевого, муниципального бюджетов, а также средств самих жителей муниципалитета.

В рамках нацпроекта в Барнауле благоустраивают общественные пространства, чтобы сделать город комфортным для всех его жителей. С 2017 года на ремонт барнаульских парков, скверов, рощ и набережных потратили около 600 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. За период с 2018 по 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» за счёт средств федерального, краевого и городского бюджетов приведено в порядок около 20 общественных территорий. Всего запланировано благоустройство более 50 объектов.
Так, например, в 2021 году благоустроены две общественные территории: Мизюлинская роща и зелёная зона в посёлке Южном. Общий объём средств на эти цели составил 154,2 млн рублей. В Мизюлинской роще сделали новый асфальт, пешеходные дорожки, высадили деревья и установили лавочки, детскую площадку. Здесь появилось освещение и камеры видеонаблюдения.

Мизюлинская роща осенью 2021 года
В зелёной зоне от улицы Герцена, 6, до улицы Белинского в посёлке Южном, согласно проекту, обустроены новые пешеходные и велодорожки, установлены лавочки. На аллее появились две детские площадки, девять игровых и три спортивных комплекса, зона для проведения культурных мероприятий. Высажены газоны и клумбы.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» отремонтировали участок набережной Оби. Там появились пешеходные дорожки, освещение, скамейки и лежаки. На северном входе и на южной границе участка установили велопарковки, обустроили систему освещения территории. Также в этом году началась масштабная реконструкция парка «Юбилейный». На первом этапе отремонтировали аллею, облагородили входы на территорию зелёной зоны, установили скамейки и сделали освещение. Общий объём средств на выполнение работ составит 98,3 млн рублей, в том числе средства в рамках реализации национального проекта – 11,2 млн рублей.
В 2023 году в рамках нацпроекта в краевой столице планируется провести реконструкцию парка «Центральный». Также продолжится работа по реновации «Юбилейного». Там появится и площадка для проведения городских концертов и праздников. Её расположат в самом центре «Юбилейного». В парке планируется установить освещение, урны для мусора и камеры наблюдения. Кроме того, обустроят вход на территорию со стороны улицы Малахова. Подрядчик обязан будет снести 100 зелёных насаждений. Но вместо них высадят 490 новых деревьев и кустарников. Для полноценной реконструкции «Юбилейного» необходимо не менее 500 миллионов рублей.
«Наибольший отклик у барнаульцев вызывают проекты благоустройства. Уютные скверы, парки и аллеи меняют облик города, делают его привлекательней для жителей и для туристов. Каждый объект становится таким, каким его хотят видеть барнаульцы. Наглядный пример – проект 2021 года «Мизюлинская роща», который стал действительно народным и был доработан на основе предложений жителей».
Вячеслав Франк
глава Барнаула
Какие дворы отремонтировали в Барнауле в 2022 году?
В Индустриальном районе Барнаула преобразовали 24 двора: ул. Георгиева, 11а, 33, 51, 57; ул. Сиреневая, 3; Павловский тракт, 86, 124, 237, 263; ул. Шумакова, 30, 60, 68; ул. Балтийская, 61, 63, 69, 71; ул. Малахова, 122, 128; ул. 50 лет СССР, 13, 35, 33; ул. Сухэ-Батора, 11; ул. Попова, 79; ул. Лазурная, 22.
В Ленинском районе благоустроили 18 дворов: ул. Георгия Исакова, 168, 181, 216, 218, 270; ул. Попова, 38, 88; ул. Шукшина, 2, 8, 24, 34; ул. Антона Петрова, 190, 198, 200; ул. Советской Армии, 148; ул. Георгия Исакова, 170; ул. Веры Кащеевой, 16; ул. Гущина, 185.
В Октябрьском районе в 2022 году по нацпроекту отремонтировали 13 дворов: ул. Цеховая, 62, 60; ул. Воровского, 113; ул. Северо-Западная, 48; б. 9 Января, 90; ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 24; ул. Горно-Алтайская, 16; ул. Малахова, 29; ул. Глушкова, 34; ул. Северо-Западная, 60; ул. Малахова, 27; ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 20; ул. Глушкова, 54.
В Железнодорожном и Центральном районах также привели в порядок по 5 дворовых территорий: пр. Красноармейский, 104; ул. Молодёжная, 68; ул. Юрина, 114 и 118; ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 12; пр. Красноармейский, 61, 64, 67, 69; ул. Мусоргского, 11.
ФАКТ
65 дворов благоустроили в Барнауле в 2022 году
В общей сложности на благоустройство дворов в 2022 году в Барнауле потратили 241,6 млн рублей. Большая часть средств — 213,7 млн рублей — из федерального бюджета, доля краевого бюджета составила 2,2 млн, городского — 11,4 млн. Ещё 14,3 млн собрали жители краевой столицы.

В общей сложности с 2017 года на ремонт дворов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» потратили более миллиарда рублей.

Как изменились дворы?
В Барнауле в 2022 году провели ремонт дворовых проездов и пешеходных зон, сделали освещение, установили скамейки, урны, детские и спортивные площадки. По словам заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства по работе с общественностью Алексея Пахоменко, все работы завершены в срок — до конца октября. По качеству ремонта у мэрии и жителей дворов к подрядной организации претензий нет. Единственное замечание, на которое обратили внимание активисты ОНФ, — это пандус на улице Шукшина при входе в подъезд. Его сделали не по нормативам, а из асфальта, и это ноу-хау не оценили «фронтовики». Однако выяснилось, что инициатива жителей подъезда.

Один из самых красивых дворов — на улице Веры Кащеевой, 16. Там уложили новый асфальт, сделали тротуары, но главной изюминкой ремонта стала детская площадка. Жители дома решили не ограничиваться минимальным перечнем, доля софинансирования собственников квартир на детскую и спортплощадку составила около 300 тысяч рублей. Работы начались в апреле, всё было сделано быстро и качественно. Вдоль дома появился тротуар, раньше его не было и жильцы ходили по проезжей части, ещё одна дорожка проложена по «народной» тропе, протоптанной за эти годы до плотности асфальта. Отремонтирована дорога вдоль дома и с внешней стороны.
«Когда сделали детскую площадку, началось паломничество детворы со всех окрестных дворов. Теперь здесь стоят скамейки, мамы с удобством могут присматривать за детьми, есть где отдохнуть и пожилым людям. Очень всем нравится вечернее освещение перед подъездами. Мы так вдохновились результатом благоустройства, что решили сделать энергосберегающее освещение во всех подъездах. В сквере с лицевой стороны дома провели субботник – теперь здесь также можно культурно отдыхать».
Анна Кузмина
управляющая домом на улице Веры Кащеевой
За качеством выполняемых работ ведётся постоянный контроль – как сотрудниками городской и районных администраций, так и депутатами Барнаульской думы и самими собственниками. «Проверочные» выездные совещания – в том числе с участием инициативных жителей — в каждом районе Барнаула проводят еженедельно. Устранять возможные огрехи, а где-то, быть может, решать небольшие разногласия жильцов с подрядчиками лучше «по ходу дела», а не в конце сезона. В случае наличия замечаний после проделанных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов они устраняются управляющей или подрядной организацией, выполнявшей работы, на протяжении гарантийного срока. Кроме того, жители каждого дома на общем собрании должны определить своих представителей, которые будут выявлять недочёты.
Какое оборудование устанавливают во дворах?
В краевой столице сотрудничают с двумя производителями: питерской фирмой «КСИЛ» и ROMANA из Чебоксар. На всё оборудование есть сертификаты безопасности и испытаний.

Из 65 дворовых территорий в этом году на 52 установлены детские и спортивные площадки, на остальных есть либо парковки, либо что-то другое, но также требующее софинансирования горожан. Каждый год жители краевой столицы всё больше готовы выделять собственные деньги на комфортные детские аттракционы, спортивные площадки или лавочки. Цены на оборудование для ремонта заметно выросли в 2021 году. Если раньше ремонт одного двора обходился в районе двух миллионов рублей, то в этом — около трёх миллионов. Однако ежегодно городские и федеральные власти всё больше выделяют средств на реализацию нацпроекта. Из-за пересчёта сметы объём финансирования ремонта дворов в 2021 году вырос с 150 до 240 миллионов рублей. Несмотря на скачок цен на оборудование, барнаульцы продолжают увеличивать долю софинансирования работ.

«Раньше жителям города надо было только заасфальтировать территорию рядом с домом. Сейчас же, после нескольких лет реализации программы, многие барнаульцы изменили свои приоритеты. У нас практически все заявки комплексные, люди не хотят видеть во дворе только парковку и тротуары. Всё больше горожан готовы вкладывать собственные средства на хорошую детскую или спортивную площадку. Этот проект — инициатива самих жителей Барнаула. Они сами решают, как должен развиваться наш город, ведь дворовые территории — их собственность. Государство только помогает жителям города реализовать свои идеи».
Алексей Пахоменко
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства по работе с общественностью
ФАКТ
Работами по благоустройству дворовых территорий в Барнауле занималось ООО «Патай»
Сколько всего дворов отремонтировали в Барнауле в рамках нацпроекта?
С 2017 года, когда стартовал проект, в Барнауле привели в порядок 466 дворовых территорий. На эти цели из различных источников бюджета направили более миллиарда рублей.

За пять лет в Барнауле преобразились территории более 600 многоэтажек, отремонтированы дворовые проезды и пешеходные зоны, оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки, установлены тысячи скамеек и урн, восстановлено освещение.

В 2021 году на территории Барнаула в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроили 65 дворов на общую сумму 148,6 млн. При софинансировании жителей обустроили 30 автомобильных парковок, четыре контейнерные площадки, две системы водоотведения. На 36 дворовых территориях установили детское и спортивное оборудование. В восьми дворах смонтировали ограждение.
«Сейчас в Барнауле 3 186 многоквартирных домов. Благодаря нацпроекту нам удалось обновить 35-40% всех нуждающихся в ремонте дворовых территорий. Рассчитываем, что за несколько ближайших лет мы сможем привести в порядок практически все дворы города».
Алексей Пахоменко
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства по работе с общественностью
Сколько дворов отремонтируют
в 2023 году?
Уже поступило 140 заявок от жителей дворов, которые хотят участвовать в нацпроекте в следующем году. Однако эксперты рассмотрели заявки и отобрали 97 территорий для участия. Городские власти рассчитывают, что в 2023 году объём финансирования проекта не изменится, что позволит отремонтировать около 60 дворов. Остальные попадут в резерв на 2024-й. Жители дома, по словам Алексея Пахоменко, отдают на благоустройство территории от 200 до 3000 рублей. Горожане могут самостоятельно решать, что они хотят видеть рядом со своим двором. Не всегда барнаульцы единодушны в выборе: кто-то хочет всё закатать в асфальт ради парковки, а другие — сделать большую спортивную площадку.
«Жители должны сами определить, чего хотят. Конечно, не во всём они сходятся, но в целом удаётся найти компромисс. Некоторым даже не нужен тротуар, потому что лучше посадить на этом месте цветы. Некоторые хотят только парковку и больше ничего. При этом нацпроект позволяет учитывать мнение большинства и делать наш город лучше. Всем, кто не попал в список на 2023 год, прошу не расстраиваться. Заявка дома каждого рассмотрена. Мы отправили всем разъяснения о том, что необходимо исправить в документах, чтобы участвовать в проекте. Каждый может внести коррективы и сделать свой двор лучше, но уже в 2024 году».
Алексей Пахоменко
заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства по работе с общественностью
Как принять участие в проекте?
Подать заявку на участие могут жители и собственники, а также организации города. Граждане на общем собрании решают, что именно они хотят изменить в своём дворе. Формируют список территорий, которые приводят в порядок, на основе предложений самих жителей Барнаула.

Инициатором проведения собрания может стать любой собственник квартиры в доме. Заявка от заинтересованных лиц и протокол общего собрания направляются в управляющую организацию. На её основании УК совместно с собственниками подготавливает пакет документов для администрации города: заверенную копию протокола общего собрания, дизайн-проект и справки от ресурсосберегающих компаний, что на данной территории не планируют перекладывать сети.

Некоторые барнаульцы хотят сделать во дворе большую и комфортную парковку, другие — детскую или игровую площадку. Все предложения, пожелания и перечень работ вносят в протокол, который собственники подписывают на собрании. За участие в программе и выбор видов работ должны проголосовать не менее двух третей всех владельцев помещений в многоквартирном доме.

Эксперты оценивают состояние территорий и выбирают самые нуждающиеся в благоустройстве. Общественная комиссия при окончательном отборе учитывает возраст многоквартирного дома, количество проживающих, число собственников, подавших голоса за участие в программе, долю их финансового участия, финансовую дисциплину собственников и комплексность запланированных работ.

Что входит в стоимость работ?
Проект предполагает минимальный перечень работ, финансированный за счёт бюджета. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, устройство тротуаров и дренажных водоотводных систем, а также установку скамеек и урн для мусора. Хоть список и минимальный, но за каждый перечень работ жители должны проголосовать на общем собрании.

Двор по адресу пр. Красноармейский, 69, отремонтированный в 2022 году
За какие работы нужно платить жителям дополнительно?
Оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок, озеленение территорий, обустройство парковок.

За эти работы частично платят сами жители. Условием включения в программу дополнительного перечня работ является доля финансового участия собственников в размере не менее 40%, но не более 50% от стоимости дополнительных мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Как сделать дизайн-проект?
Дизайн-проект разрабатывается любой проектной организацией. Заказчиком изготовления дизайн-проекта выступают заинтересованные лица. Это могут быть и собственники помещений дома, и управляющая организация. На основе общего собрания и дизайн-проекта комитет ЖКХ города изготавливает сметные расчёты, которые потом проходят госэкспертизу. После того как она получена, проводится аукцион для определения подрядчика на выполнение работ.
Текст: Вячеслав Кондаков

Фото: Екатерина Смолихина, Андрей Чурилов, пресс-служба администрации Барнаула

Вёрстка: Екатерина Смолихина