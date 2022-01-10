– Когда мы говорим о космосе и Алтайском крае, то сразу вспоминаем космонавта Германа Титова. Со стороны кажется, что мы до сих пор живём на его наследии и никаких успехов в области астронавтики и астрофизики за это время в крае не произошло. Или это не так?
– Помимо того, что Алтай – родина очень талантливых, смелых и героических людей, оставивших свой след в том числе и в освоении околоземного космического пространства, у нас в регионе работают сильные научные школы, занимающиеся астрофизикой как наукой.
Нужно отметить, что территория Алтая интересна для учёных благодаря хорошему астроклимату. Не случайно именно у нас, в Змеиногорском районе, построен мощный центр оптических наблюдений искусственных спутников земли – Алтайский оптико-лазерный центр имени Германа Титова. Для наблюдений в оптическом диапазоне очень важны чистота и прозрачность атмосферы, отсутствие облачности, антропогенной засветки. На Алтае – как в Алтайском крае, так и в Республике Алтай – есть районы с уникальными, одними из лучших в России и даже в мире, астроклиматическими условиями. Кстати, в рамках проекта по развитию обсерватории TAIGA
мы в последние годы изучаем астроклиматические условия регионов Большого Алтая с целью поиска места, где лучше всего разместить новую полномасштабную обсерваторию класса мегасайенс. По нашим данным, полученным в результате обработки информации с космических приборов, одной из лучших площадок для реализации проекта является конкретная территория в Горном Алтае. Помимо характеристик атмосферы, для гамма-астрономии важную роль играет высота над уровнем моря, и здесь горные плато Алтая подходят идеально. Мы очень надеемся, что наш с коллегами совместный проект получит поддержку в рамках федеральной программы строительства мегасайенс-установок на территории России.
– А сколько нужно денег, чтобы построить эту установку?
– К сожалению, очень много. Как минимум несколько миллиардов рублей. Но такая установка на территории России позволит получить новые прорывные результаты в области гамма-астрономии, астрофизики космических лучей и смежных областях – физике атмосферы, геофизике, а также развивать инженерно-конструкторские направления и даже новые производства, нацеленные на создание уникального научного оборудования, детекторов частиц, телекоммуникационных систем. Эти направления гораздо быстрее, чем фундаментальная наука, находят выход в прикладные сферы. Кроме того, такой научный центр позволил бы готовить в Сибири специалистов экстра-класса в области электроники, математического моделирования и программирования, анализа больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. А это сегодня – национальная задача самого приоритетного уровня. – Ваш центр занимается ещё и прогнозированием погоды. Алтайскому краю грозит глобальное потепление?
– Начнём с того, что климат и погода – это совсем разные вещи. В Центре, основываясь на оперативных данных космического мониторинга, формируют краткосрочные прогнозы опасных гидрометеорологических явлений: сильных ветров, мощных осадков, аномально жаркой погоды. Эти данные используются территориальными органами для принятия решений по предотвращению возможного ущерба экономике региона и опасности для жизни людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Что касается климатических исследований, сегодня хорошо известно, что глобальные климатические изменения действительно происходят, причём в Сибири и Арктике скорость роста средней температуры значительно превосходит среднемировую. Одной из научных тем Центра является моделирование регионального климата. Используя суперкомпьютерные ресурсы нашего партнёра – Института вычислительных технологий, а также данные космического мониторинга, специалисты Центра выполняют расчёты сценариев динамики климата региона. К сожалению, точные оценки в этой области невозможны, как и затруднены прогнозы конкретных последствий по влиянию на экосистемы и экономику. Однако в целом ясно, что быстрые изменения климата несут за собой множество негативных моментов, и усилия мирового сообщества по смягчению глобального потепления за счёт снижения выбросов парниковых газов имеют под собой научные основания. – В советское время денег на исследование космоса не жалели. А как сейчас с финансированием?
– В годы, когда исследования космоса были напрямую увязаны с решением задач обороноспособности государства и победы в "холодной войне", с реализацией исследовательских проектов с точки зрения финансирования действительно было несколько проще. Хотя сейчас существует достаточно много крупных дорогостоящих международных проектов, где участвует наша страна. Так, например, министр науки и высшего образования Валерий Фальков
в 2021 году открыл крупнейший в Северном полушарии подводный нейтринный телескоп на озере Байкал. Его детекторы на основе фотоэлектронных умножителей занимают половину кубического километра с перспективой достичь вдвое большего объёма, а идеально прозрачная байкальская вода позволяет очень точно регистрировать проходящие через неё частицы. Буквально несколько недель назад пришло сообщение о первом одновременном детектировании астрофизических нейтрино
, предположительно, из одного источника, двумя крупнейшими мировыми установками – IceCube на Южном полюсе и Байкальским нейтринным телескопом. Это вполне ожидаемый, но очень важный результат.
Можно вновь упомянуть и обсерваторию TAIGA, и проект "Радиоастрон"
, и многие другие эксперименты в области астрофизики, где наша страна является ведущим участником.
Поэтому нельзя сказать, что сейчас исследования космоса не финансируются, но учёным всегда мало. Есть известное изречение, что учёный — это человек, который за счёт государства удовлетворяет своё любопытство. И конечно, постоянно звучит вопрос: зачем нужна фундаментальная наука, когда денег так не хватает на социальные проекты, непосредственно направленные на улучшение качества жизни людей. Существует немало конкретных примеров перехода фундаментальных результатов в область технологий. Один из типичных – системы глобального позиционирования, которые сегодня используются повсеместно и практически незаменимы в быту. Они работают благодаря тому, что спутники сами ориентируется по квазарам — далёким ярчайшим астрономическим объектам, ядрам активных галактик. Огромное число научных открытий, плоды которых сегодня используются, скажем, в высокотехнологичной медицине, было сделано физиками-ядерщиками и астрофизиками. И конечно, работа на переднем крае фундаментальной науки – это бесценный опыт для студентов и аспирантов, которые в дальнейшем оказываются лучшими разработчиками новых решений уже для рынка продуктов и технологий.