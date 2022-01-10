– За миллиардную историю нашей планеты несколько раз на неё падали астероиды. 65 миллионов лет назад один из них уничтожил динозавров. Может ли это повториться и с человечеством? Или как в фильме "Армагеддон" планету будет спасать условный Брюс Уиллис?



– То, что когда-то в кино казалось фантастикой, сегодня уже применяют на практике. Недавно учёные НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) запустили специальный аппарат, который должен изменить траекторию полёта астероида, пролетающего на далёком расстоянии от Земли. Специалистам важно смоделировать ситуацию при возникновении опасной угрозы. Конечно, никто, как в фильме "Армагеддон", не будет взрывать ядерную бомбу на поверхности астероида. Космический аппарат просто врежется в него, а учёные поймут, насколько это эффективно. Неизбежно – рано или поздно – к нам прилетит из другой системы какой-нибудь метеорит, способный уничтожить всю жизнь на Земле. Периодически небольшие астероиды падают на Землю.



– Рано или поздно нужно будет переселяться в другие галактики. Солнце не вечное и через миллиарды лет потухнет.



– Относительно истории человечества, это произойдёт нескоро. Когда Солнце начнёт остывать — человек эволюционирует в нечто другое и не будет похож на себя нынешнего. Проблема с гибелью Солнца будет актуальной только через миллиарды-миллиарды лет, и человечество сумеет решить проблему с переселением в другую галактику.



– Американский астроном Карл Саган в своей книге "Контакт" говорит, что если мы одиноки во Вселенной, то пропадает огромное количество пространства. А нам действительно нужно осваивать другие планеты?



– Мне кажется, это неизбежно. Существует гипотеза о Сфере Дайсона. Когда-нибудь мы станем настолько продвинутой цивилизацией, что сможем строить космические станции и осуществлять межзвёздные перелёты без всяких усилий. И тогда нам потребуется много энергии, которую мы сможем забрать от Солнца. Любой разумный организм, согласно этой теории, должен первым делом забирать эту энергию. Солнечной энергии с избытком хватит человечеству, поэтому строят солнечные электростанции. Однако у них пока маленький коэффициент полезного действия. Рано или поздно мы научимся использовать эту энергию и полетим к далёким планетам. Изучать Вселенную необходимо, потому что это даёт нам новые технологии, влияющие на продление жизни человечества. Так, уже появились квантовые компьютеры, которые серьёзно изменят мир в будущем. И это только один из примеров.



– Как вы относитесь к людям, утверждающим, что Земля плоская?



– Увы, это происходит из-за того, что в популярных СМИ очень много антинаучных материалов, доступных широкой публике. Очень плохо, что качественных программ о науке мало на государственном телевидении. Есть большое количество надёжных источников в интернете, но требуется определённый навык, чтобы их фильтровать, а этим навыком обладают далеко не все пользователи. Хорошо, что астрономия как предмет недавно вернулась в школьную программу, но ещё очень мало учителей способны качественно преподавать астрономию школьникам на современном уровне.



– Что вы любите из научной фантастики в кино?



– Я люблю научную фантастику. Но не принимаю смешение научной фантастики с таким популярным сейчас фэнтези. Несмотря на большое количество погрешностей с точки зрения физики, я с удовольствием посмотрел фильмы "Гравитация", "Марсианин", "Аполлон 13". Раз в несколько лет с удовольствием пересматриваю фильм "Девять дней одного года".



– Некоторые фильмы, которые вы назвали, очень романтизируют полёты в космос. "Марсианин", например, – великолепная пропаганда НАСА и того, что власти правильно тратят миллиарды долларов в год на исследование космоса. Однако есть и другие типы фильмов, вроде "Гравитации", которые напоминают о том, что в космосе не место человеку, там ничего не способно выжить и нужно быстрее бежать оттуда на Землю. Вам какая позиция ближе?



– Я никогда не мечтал о полёте в космос. Мешают слишком высокий рост и, чего греха таить, робость. Но всё меняется. Вы наверняка знаете, что 2021 год стал очень урожайным на полёты непрофессиональных космонавтов. Уверен, что скоро полёты за пределы земной атмосферы станут обыденностью и с точки зрения туризма, и утилитарно для быстрых межконтинентальных перелётов. Тогда, пожалуй, и я куплю билет на космолёт.



